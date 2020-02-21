Ceren Damar davası - Son Dakika
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Ceren Damar davası

7 saat önce

Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık Ceren Damar'ın ailesi Babasının basın açıklaması Adliye binasına giriş Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan...

Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık

Ceren Damar'ın ailesi

Babasının basın açıklaması

Adliye binasına giriş Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edililiyor

Ceren Damar davası

Çankaya Üniversitesi, Ceren Damar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:59 Kaynak: AA
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Son Dakika

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