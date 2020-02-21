Ceren Damar davası - Son Dakika

Ceren Damar davası
7 saat önce
Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık Ceren Damar'ın ailesi Babasının basın açıklaması Adliye binasına giriş Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan...
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:59 Kaynak: AA
Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık
Ceren Damar'ın ailesi
Babasının basın açıklaması
Adliye binasına giriş Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edililiyor
Son Dakika Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum