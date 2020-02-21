Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis (2) Yeniden - Son Dakika

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 yıl hapis cezası verildi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan İsmail Hikmet'in, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın, mahkeme heyetinin reddi talebinde bulunduğunu, talebin bir üst mahkemece reddedildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarladığını belirterek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATI: ÇILGIN BİR CİNAYET İŞLEMEMİŞTİR

Mütalaaya karış savunma yapan sanık avukatı Vahit Bıçak, "Sanık çoklu bir öldürme yapmamıştır. Sanık bir katliam yapmamıştır. Çılgın bir cinayet işlememiştir. Kantine dalıp ya da öğretim üyeleri odasına dalıp önüne gelen kişilere ateş etmemiştir. Sanık seri cinayet de işlememiştir" dedi. Avukat Bıçak'ın savunması sırasında sanık için 'şüpheli' ifadesini kullanmasına Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, "şüpheli mi kaldı?" diyerek tepki gösterdi.

'17 BIÇAK DARBESİ ŞEHİR EFSANESİ'

Avukat Bıçak'ın, müvekkili ile Ceren Damar arasında ilişki olduğu iddialarına salondakiler sık sık, 'ölüye bile saygın yok' diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanının müdahalesiyle savunmasına devam eden Bıçak, müvekkilim bir anlık cinnet getirerek, yaralama maksatlı Damar'ın odasına girmiştir. 17 bıçak darbesi yoktur. 17 bıçak darbesi bir şehir efsanedir. Göğüs bölgesindekiler çiziktir. Bıçak darbesi vajinal bölgededir. Olayda kasıt yoktur, somut olayda meşru müdafaa oluşmuştur" diye konuştu.

5 saat süren savunması boyunca söylediği sözler tepki çeken ve sık sık baba Damar'la tartışma yaşayan Bıçak, "Ben görevimi yapmanın huzuru içinde bu gece rahat uyuyacağım; burada bir gencin hayatı söz konusu. Kendisi ıslah olmuştur. Bunu demir parmaklıklar arkasına koymaya gerek yoktur. Dosyada da kesin ve inandırıcı deliller yoktur. Sizin vicdanınızla karar vereceğinize inanıyoruz. Takdir yetkinizi kullanarak bir gencimizi topluma kazandırmanızı istirham ediyorum" diyerek savunmasını tamamlandı. Bıçak ayrıca, baba Damar'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, mahkemeden suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

SANIK: ADİL YARGILANDIĞIMA İNANMIYORUM

Sanık Hasan İsmail Hikmet ise "Yargılamanın her aşamasında pişmanlığımı belirttim. Evet, üzücü bir olay yaşandı. Ama ben delillerin tam olarak toplandığına ve adil yargılama yapıldığına inanmıyorum. Sanki engizisyon mahkemesinde yargılandım. 'Pişmanım' diyerek acıları geri getiremem. Ancak adil bir ceza verilmesini istiyorum. Burada hukuka uygun bir yargılama yapılmamıştır. Kim neye inanır beni ilgilendirmez; benim doğrularım bana yeter. Hakkaniyetli bir karar verilmesini istiyorum. Yapmış olduğum eylemi desteklemiyorum, pişmanım. Adalet tecelli edecektir" ifadesini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, sanık Hasan İsmail Hikmet'e, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verilirken, cezada takdir indirimi uygulanmadı.

'KIZIMIN NAMUSUNA DİL UZATTILAR'

Adliye çıkışında Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar açıklama yaptı. Baba Damar, "14 aylık adalet mücadelemiz, adalet arayışımız nihayet bugün son buldu. Mahkeme kararını verdi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kızımızı kaybettik. Canice, canavarca katledildi. Bir kamu görevlisi katledildi. Söylenecek çok şey var. 14 aylık süreçte kızımın namusuna dil uzattılar, iftirada bulundular. Mezarda yatan kızımın kemiklerini sızlattılar. Bu dayanılacak gibi bir süreç değildi. Avukatlık cübbesi altına gizlenerek, savunmanın arkasına saklanarak masum, dürüst bir kamu görevlisinin namusuna dil uzattılar. Bunun hesabını soracağız. Yanlarına bırakmayacağız. Bu dava burada bitmeyecek" dedi.

Ceren Damar'ın eşi Levent Şenel de "Bugün burada vahşice katledilen, hiçbir insanca kelimeyle açıklanamayacak şekilde aramızdan kopartılan bir insan için adalet sağlandı. Benim yaşım 30. Bu dünyada Allah bana çocuk sahibi olmayı nasip etmedi; ama bu ülkede başka insanların çocuğu yaşamaya devam edecek" diye konuştu.