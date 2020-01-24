Ceren Damar'ı öldüren öğrencisinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (24) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanığın annesi Hatice Hikmet ve arkadaşları tanık olarak dinlendi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ile birlikte Ceren Damar'ın babası Mustafa, annesi Feyza, kız kardeşi Selin, eşi Levent Şenel, meslektaşları, öğrencileri ve kadın örgütlerinin temsilcileri ile tarafların avukatları hazır bulundu.

SANIK AVUKATINA TEPKİ

Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ile Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği de davaya katılma talebinde bulundu. Bunun üzerine sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak , "Bu bir kadın cinayeti değildir. Kadının cinsiyetinden dolayı işlenmiş bir cinayet değildir. Burada bir kadın cinayet yoktur" dedi. Salonda bulunanlar, sanık avukatı Bıçak'a tepki gösterdi. Daha sonra avukat Bıçak, savunma sırasında sözlerinin bölündüğünü belirterek sitem etti. Ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır da, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın kendi sözlerini bölmesine tepki göstererek, "Sen de benim her lafıma müdahil olma oradan. Sen de benim işime karışma, avukat bey otur yerine" dedi.

SANIĞIN ANNESİ DİNLENDİ

Duruşmada daha sonra tanıklar dinlendi. Tanıklardan sanığın annesi Hatice Hikmet, Türkiye'nin ilk kadın keskin nişancılarından olduğunu söyleyerek, "Olay esnasında oğlum ilk benimle telefonda görüştü. 'Okulda bir olay meydana geldi çok üzgünüm, gelip beni alır mısınız?' dedi. 'Ben intihar edeceğim anne' dedi. Babasını aradım, yoldan taksiyle babasını aldık. Sabit bir yerde kalmasını istedik. Bir AVM'nin önünde buluştuk. Oğlumu önce sakinleştirmeye çalıştık. Üzerindeki silah ve bıçağı aldıktan sonra emniyete teslim ettik. Çocuğumu hukukçu olsun diye gönderdik biz okula; ama olmadı. Cinsel taciz olacağına asla inanmıyorum. Anneyim ben hiç bir şey yapmadıysam 9 ay dağlarda karnımda taşıdım" diyerek gözyaşı döktü. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır bunun üzerine, "Tamam, başkaları tüp bebek mi yapıyor?" dedi.

'KOPYA ÇEKMEYEN ÖĞRENCİ Mİ VAR' SÖZLERİNE TEPKİ

Ardından Damar ailesinin avukatı, sanığın annesine, "Oğlunuzun kopya çektiğini biliyor muydunuz?" diye sorunca avukatları Vahit Bıçak cevap vererek, "Türkiye'de kopya çekmeyen öğrenci mi var?" dedi. Sanık avukatının bu sözleri de salonda bulunanların tepkisine neden oldu. Tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail F., tanık Yiğit A. ve Hasan A. sanıkla Ceren Damar'ın ilişkisi olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verdi.