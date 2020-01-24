Ceren Damar'ı öldüren öğrencisinin yargılanmasına devam edildi (2) - Son Dakika

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı Vahit Bıçak, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için süre talebinde bulundu. Avukat Bıçak, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda reddi heyet talebinde bulunacağını ifade etti. Cumhuriyet savcısı ise avukat Bıçak'ın soruşturmanın genişletilmesi talebinin, dosyanın geldiği durum nazara alınarak reddine karar verilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapması için ek süre verdi. Sanık Hikmet'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Sanık avukatına tepki gösteren baba Damar, "Türk hukuk tarihinde savunmanın bu kadar rezil olduğu bir duruşma olduğunu düşünmüyorum. Bu rezillik bundan sonra literatüre geçecektir ve bu örnek öğrencilere, 'Nasıl savunma yapılmaz' diye gösterilecek" dedi.