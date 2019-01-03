Ceren Damar'la İlgili O Paylaşıma Soruşturma

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesiyle ilgili "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" paylaşımı yapan öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesiyle ilgili "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" paylaşımı yapan öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Çankaya Üniversitesinde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili 'Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar' şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.



(İHA)

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