Son Dakika Haberleri: Ceren Damar'la İlgili O Paylaşıma Soruşturma

Ceren Damar'la İlgili O Paylaşıma Soruşturma

22 dakika önce

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesiyle ilgili "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" paylaşımı yapan öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

Ceren Damar'la İlgili O Paylaşıma Soruşturma, System.String[]
Öğretim görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesiyle ilgili "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" paylaşımı yapan öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Çankaya Üniversitesinde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili 'Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar' şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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