Son Dakika Haberleri: Ceren Damar Şenel Anısına Bolivya'da Anlamlı Jest

Ceren Damar Şenel Anısına Bolivya'da Anlamlı Jest

50 dakika önce

Görevi başında katledilen akademisyen Ceren Damar Şenel için Bolivya'da anma köşesi düzenlendi.

Ceren Damar Şenel Anısına Bolivya'da Anlamlı Jest, System.String[]
Görevi başında katledilen akademisyen Ceren Damar Şenel için Bolivya'da anma köşesi düzenlendi.

Ejder Turizm'den yapılan açıklamada, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel ve eşi Levent Şenel'in iş yoğunluğu sebebiyle erteledikleri balayı tatili için Ejder Turizm'in 12-16 Şubat tarihli Peru-Bolivya- Şili turuna kayıt olduğu bildirildi.

Ejder Turizm, Ceren Damar Şenel'in anısını yaşatmak için Bolivya'nın Uyuni şehrinde bir anı köşesi hazırladı. Şirket, her ay düzenlediği turlarda tüm misafirleri ile bu köşeyi ziyaret ederek, anma köşesine notlar bırakıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Şili, Bolivya, Ekonomi
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