Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar (1) - Son Dakika

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar (1)

7 saat önce

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar (1), System.String[]

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Vahit Bıçak ve sanık Hikmet'in esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Hikmet'e, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan bir yıl, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl ayrıca hapis cezası verildi.

Hikmet için takdiri indirim uygulanmadı.

(Sürecek)

Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceren Damar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:13:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]