Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık avukatı Bıçak hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık avukatı Bıçak hakkında soruşturma - Son Dakika

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık avukatı Bıçak hakkında soruşturma

6 saat önce

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık avukatı Bıçak hakkında soruşturma, System.String[]

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava dün karara bağlanmıştı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Bıçak, Şenel ile sanık Hikmet'in ilişki yaşadığı iddiasında bulunan Bıçak, "Maktule, danışmanlığını yürüttüğü öğrencisiyle ilişkiye girerek görevini istismar etmiştir. Maktule, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunma' suçunu işlemiştir. Maktule, hayatta olsaydı bu suçtan yargılanabilirdi. Böylesine ağır bir suçun mağduru olmuş bir sanığın karşınızda olduğunu söylemek isterim. İlk cinsel saldırıdan sonra maktule baskılarını arttırmıştır. Sanığı okulda sıkıntıya sokacağını söyleyerek sanığı baskıya almıştır. Sanık, maktulenin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Barosu, Bıçak'ın tepki çeken ifadeleri üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Baro, bu yöndeki ifadeler nedeniyle Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı aldı. Baro, Bıçak'ın başka bir duruşmada söyledikleri nedeniyle ayrıca 7 Ekim 2019'da da disiplin soruşturması başlatmıştı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ceren Damar, Vahit Bıçak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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