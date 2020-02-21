Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis... - Son Dakika

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Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis...
7 saat önce
Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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