Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis... - Son Dakika

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis...

7 saat önce

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis..., System.String[]

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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