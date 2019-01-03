Ceren Damar Şenel Cinayeti Paylaşımına Soruşturma
2 saat önce
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinin ardından sosyal medyada "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır" şeklinde paylaşımda bulunan kişi hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan soruşturma başlatıldı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinin ardından sosyal medyada "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır" şeklinde paylaşımda bulunan kişi hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, cinayetin ardından "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" ifadelerini paylaşan aynı üniversitenin öğrencisi M.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215. maddesi gereğince "suçu ve suçluyu övmek" suçundan resen soruşturma açıldığı duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:54 Kaynak: AA
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