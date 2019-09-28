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Ceren Damar Şenel davası başladı

37 dakika önce

Ceren Damar Şenel davası başladıANKARA - Çankaya Üniversitesi'nde 2 Ocak 2019'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Ceren Damar Şenel davası başladı

ANKARA - Çankaya Üniversitesi'nde 2 Ocak 2019'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda sivil toplum örgütü, kadın hakları ve duruşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Ankara Adliyesi'ne geldi. Duruşmayı izlemek için salona çıkan birçok izleyici, yer kalmaması sebebiyle duruşma salonuna alınmadı.

Sanık Hasan İsmail Hikmet'in dinlenmesinin ardından duruşmaya 1 saat 15 dakika ara verildi.

Ceren Damar Şenel davası başladı

Hasan İsmail, Ceren Damar, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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