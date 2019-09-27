Son Dakika Haberleri: Ceren Damar Şenel davasına başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Ceren Damar Şenel davasına başlandı

21 dakika önce

Çankaya Üniversitesinde 2 Ocak 2019'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Ceren Damar Şenel davasına başlandı, System.String[]

Çankaya Üniversitesinde 2 Ocak 2019'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda sivil toplum örgütü, kadın hakları ve duruşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Ankara Adliyesine geldi. Duruşmayı izlemek için salona çıkan birçok izleyici, yer kalmaması sebebiyle duruşma salonuna alınmadı. Sanık Hasan İsmail Hikmet'in dinlenmesinin ardından duruşmaya 1 saat 15 dakika ara verildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Hasan İsmail, Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1907 Fenerbahçe espor eski antrenörü Aykut Emre Başkal için arama kararı
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez.

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 14:37:06. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceren Damar Şenel davasına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]