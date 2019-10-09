Son Dakika Haberleri: Ceren Damar Şenel'in babasından Çankaya Belediyesine teşekkür
Son Dakika Güncel Ceren Damar Şenel'in babasından Çankaya Belediyesine teşekkür

Ceren Damar Şenel'in babasından Çankaya Belediyesine teşekkür

35 dakika önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçtiğimiz Ocak ayında öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'ı makamında ağırladı.

Ceren Damar Şenel'in babasından Çankaya Belediyesine teşekkür, System.String[]

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçtiğimiz Ocak ayında öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'ı makamında ağırladı.


Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen tarafından ağırlandı. Baba Damar, Başkan Taşdelen'e teşekkür ederek, "İlk günden itibaren yanımızdaydınız, acımızı paylaştınız. 'Ceren'in gülüşünün genç kuşaklara aktarılması için' diyerek adını okuluna yakın bir parkta yaşatılmasını sağlayıp bizlere umut verdiniz" dedi.


Damar, Ceren'in anısının yaşatılması için katkılarından dolayı Taşdelen'e bir plaket sundu. Baba Mustafa Damar'ı teselli eden Taşdelen, "Onu katleden karanlık zihniyeti unutturmamak, kadına yönelik şiddeti anlatmak, şiddet iklimine karşı durmak hepimizin görevidir. Ceren'i bir kez daha sevgi ve rahmetle anıyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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