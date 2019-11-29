Öğrencisi tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesi, dava sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Şenel'in eşi Levent Şenel, yere bırakılan kalem ve karanfilleri göstererek, "Ceren Damar Şenel'in özeti budur. Kalemdir, kitaptır, makaledir, topluma şerefli, hayırlı ve haysiyetli öğrenci yetiştirmektir. Eşim, tanımadığı öğrencilerin hakkını savunmak için kendini feda etti" dedi. Anne Feyza Damar'ın ise gözyaşları içinde yerdeki kalem ve karanfilleri topladığı görüldü.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci celsesi tamamlandı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Hikmet, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, annesi Feyza Damar, kız kardeşi Selin, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda izleyici katıldı. Sanık avukatı Vahit Bıçak ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı, davanın bugünkü celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Hikmet'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar Yasası'na muhalefet" suçlarından da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 24 Ocak 2020'ye erteledi.

AİLEDEN DURUŞMAYA KATILMAYAN SANIK AVUKATINA TEPKİ

Ceren Damar Şenel'in ailesi, duruşma sonrası Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Baba Mustafa Damar, duruşmaya katılmayan sanık avukatı Vahit Bıçak'a tepki göstererek, "Sokakta çığırtkanlık yapan, gece gündüz Twitter fenomeni kesilen, akıl hocası kılıklı adam kaçtı. Dün zırvalıklar, saçmalıklardan ibaret olan dilekçeyle duruşmaların kapalı görülmesini talep eden akıl hocası kaçtı. Katilin annesi de kaçtı. Hukukla dalga geçmek istiyorlar, mahkemeyle dalga geçmek istiyorlar, süreci uzatmak istiyorlar" diye konuştu.

"BUNLARIN MAKSADI BELLİDİR, DAVAYI UZATMAKTIR, SULANDIRMAKTIR"

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel de avukat Bıçak'a tepki göstererek, "Vahit Bıçak, katilin avukatı nerededir? Biz tüm acımıza rağmen buraya gelebiliyoruz da Vahit bey nasıl gelemiyor? Sağlık sebebiymiş. Daha dün zırvalarla dolu kağıt parçasını mahkemeye getirebiliyor ama bugün ortada yok. Amacı bellidir, bunların maksadı bellidir, davayı uzatmaktır, sulandırmaktır, adliye dışında bu davayı kirletmektir, lekelemektir. Biz buradayız. Acılı bir eş, acılı bir baba, acılı bir anne ve acılı bir kardeş burada. Dışarıda iftira atıp, sosyal medyada fenomenlik kovalayanları hukuka, adliyeye davet ediyoruz. İnşallah adalet tecelli edecek" şeklinde konuştu.

"CEREN DAMAR ŞENEL'İN ÖZETİ KALEMDİR, KİTAPTIR, MAKALEDİR"

Şenel, aile ve sevenleri tarafından yere bırakılan kalem ve karanfilleri göstererek, "Ceren Damar Şenel'in özeti budur. Kalemdir, kitaptır, makaledir, topluma şerefli, hayırlı ve haysiyetli öğrenci yetiştirmektir. Ceren Damar Şenel'in özeti burasıdır. Eşim, tanımadığı öğrencilerin hakkını savunmak için kendini feda etti. Evlatları sınavda başarılı olsun diye geceleri dua eden anaların, babaların duaları için kendini feda etti" ifadelerini kullandı. Anne Feyza Damar'ın ise ağlayarak yerdeki kalem ve karanfilleri topladığı görüldü.

(Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın/İHA)