Son Dakika Haberleri: Ceren Damar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ceren Damar Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandı.

Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandı.
Bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için görevli olduğu Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Balgat, Çankaya Üniversitesi, Çankaya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:32:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceren Damar Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]