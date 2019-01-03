Ceren Damar Son Yolculuğuna Uğurlandı
2 saat önce
Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandı.
Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandı.
Bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için görevli olduğu Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka
Mezarlığı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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