Son Dakika Haberleri: Ceren Damar Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Ceren Damar Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

29 dakika önce

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ceren Damar Son Yolculuğuna Uğurlanıyor, System.String[]
Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için görevli olduğu Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Balgat, Çankaya Üniversitesi, Çankaya, 3. Sayfa
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