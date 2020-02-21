Ceren Dmar davasında karar - Son Dakika

Ceren Dmar davasında karar
7 saat önce
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
Son Dakika Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum 67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Astsubay, eşini öldürüp intihar etti Astsubay, eşini öldürüp intihar etti