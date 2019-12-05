Son Dakika Haberleri: Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)
Son Dakika Güncel Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11) - Son Dakika

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)

6 saat önce

ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSUOrdu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11), System.String[]

ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Poyraz, "Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. Soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin birtakım haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk" dedi.


Ceren Özdemir, Murat Poyraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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