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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)
6 saat önce
ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSUOrdu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU
Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Poyraz, "Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. Soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin birtakım haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk" dedi.
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