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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (12)
7 saat önce
ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTIOrdu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTI
Ordu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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