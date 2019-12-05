Son Dakika Haberleri: Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (12)
Son Dakika Güncel Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (12) - Son Dakika

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (12)

7 saat önce

ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTIOrdu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı.

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (12), System.String[]

ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTI

Ordu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ceren Özdemir, Kabadüz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
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