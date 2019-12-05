Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (4)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanıp, gözaltına alınan cezaevi firarisi Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Katil zanlısı Özgür Arduç'a, dün gece yarısı, bıçağı çaldığı iş yerinden, Ceren Özdemir'i takip ettiği evinin bulunduğu yere kadar olan güzergah boyunca yer gösterme yaptırıldı. Katil zanlısı, daha sonra da olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini polislere anlattı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı, saat 11.45 sıralarında da geniş güvenlik önlemleri altında araçla adliyeye sevk edildi.

Bu sırada Emniyet ve Adliye çevresinde toplanan kalabalıklar, katil zanlısına büyük tepki gösterdi.