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Son Dakika Güncel Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (6) - Son Dakika

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (6)

6 saat önce

KATİL ZANLISI: YURTTA BANA İŞKENCE YAPAN GÖREVLİYİ ARIYORDUMOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un polisteki ifadelerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (6), System.String[]

KATİL ZANLISI: YURTTA BANA İŞKENCE YAPAN GÖREVLİYİ ARIYORDUM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un polisteki ifadelerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve burada kendisine bir görevlinin işkence ettiğini öne süren Özgür Arduç'un cezaevinden firar ederek Ordu sokaklarında onu aradığını söylediği öğrenildi. Katil zanlısının sorgusunda, "Ordu'da yetiştirme yurdunda kaldığım dönemde bir görevli bana işkence etti. Cezaevinden kaçarak bana işkence yapan görevliyi öldürmek için aradım. Fakat onu bulamadım. Uyuşturucu almıştım. Onun tesiriyle daha önceden tanımadığım Ceren'i yolda görerek peşine takıldım. Uzun süre takip ettim ve bıçakladım. Silah bulsaydım çok daha kişi öldürecektim" dediği bildirildi.


Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
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