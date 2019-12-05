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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (7)
6 saat önce
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:05 Kaynak: DHA
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı.
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