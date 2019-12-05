Son Dakika Haberleri: Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (7)
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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (7)

6 saat önce

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (7), System.String[]

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı.


Ceren Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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