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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8)
7 saat önce
CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA BÖYLE GEZMİŞOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA BÖYLE GEZMİŞ
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.
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