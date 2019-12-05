Son Dakika Haberleri: Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8)
Son Dakika Güncel Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8) - Son Dakika

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8)

7 saat önce

CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA BÖYLE GEZMİŞOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8), System.String[]

CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA BÖYLE GEZMİŞ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.


Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
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