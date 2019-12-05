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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (9)
6 saat önce
TUTUKLANDIOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.
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