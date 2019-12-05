Son Dakika Haberleri: Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (9)
Son Dakika Güncel Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (9) - Son Dakika

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (9)

6 saat önce

TUTUKLANDIOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (9), System.String[]

TUTUKLANDI

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.


Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
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