Ceren Hindistan ilk kez açıkladı: Hafızamı sildirdim!

ÜZÜLMEMEK İÇİN...



Ünlüler dünyasında yeni trend, hafıza sildirmek... Sıkıntılarını ve kötü anılarını unutmak isteyenler, hafıza silme yöntemine başvuruyor. Oyuncu Ceren Hindistan da, trans manyetik stimülasyon (TMS) tekniği sayesinde üzücü olayları unuttuğunu açıkladı.



'TAVSİYE ETMİYORUM'



Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre; Hindistan, şunları söyledi: "Kızımın hastalığı beni çok yordu. Psikiyatristler faydalı olmadı. Kafama bone takıp elektrik akımı verdiler. Düşük dozda 5 seans yaptırdım. Bana iyi geldi ama hiçbir şey hatırlamayanlar da varmış. Kimseye tavsiye etmem."



HOLLYWOOD KLASİĞİ



Hafıza sildirmek Hollywood filmlerinin sık sık başvurduğu bir konu. Sil Baştan ve Paycheck, o filmlerden ikisi.