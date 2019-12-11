Son Dakika Haberleri: Ceren Hindistan ilk kez açıkladı: Hafızamı sildirdim!
Son Dakika Magazin Ceren Hindistan ilk kez açıkladı: Hafızamı sildirdim! - Son Dakika Magazin

Ceren Hindistan ilk kez açıkladı: Hafızamı sildirdim!

6 saat önce

ÜZÜLMEMEK İÇİN.

Ceren Hindistan ilk kez açıkladı: Hafızamı sildirdim!, System.String[]

ÜZÜLMEMEK İÇİN...


Ünlüler dünyasında yeni trend, hafıza sildirmek... Sıkıntılarını ve kötü anılarını unutmak isteyenler, hafıza silme yöntemine başvuruyor. Oyuncu Ceren Hindistan da, trans manyetik stimülasyon (TMS) tekniği sayesinde üzücü olayları unuttuğunu açıkladı.


'TAVSİYE ETMİYORUM'


Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre; Hindistan, şunları söyledi: "Kızımın hastalığı beni çok yordu. Psikiyatristler faydalı olmadı. Kafama bone takıp elektrik akımı verdiler. Düşük dozda 5 seans yaptırdım. Bana iyi geldi ama hiçbir şey hatırlamayanlar da varmış. Kimseye tavsiye etmem."


HOLLYWOOD KLASİĞİ


Hafıza sildirmek Hollywood filmlerinin sık sık başvurduğu bir konu. Sil Baştan ve Paycheck, o filmlerden ikisi.

Ceren Hindistan, Hollywood, Hindistan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hintli şirket, hava kirliliğini fırsat bilip temiz hava satmaya başladı
Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia, çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 15:03:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceren Hindistan ilk kez açıkladı: Hafızamı sildirdim!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]