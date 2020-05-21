Ceren'i öldüren motosikletli saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı, 2 arkadaşıyla birlikte geldikleri akaryakıt istasyonunda, pompalı tüfekle öldüren kimliği belirsiz motosikletli saldırganın, maskeli olduğu ortaya çıktı. Polis, her yerde kaçan maskeli saldırganı ararken, olay anında Kultaş'ın yanında bulunan 2 arkadaşının el swapları alındı.

Salihli ilçesinde, dün akşam saat 23.15 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi:

Murat Y., beraberine arkadaşları Çağrı T. ile Ceren Kultaş'ı alıp, olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna geldi. 3 arkadaş, araçtan inip, otomobili yıkatmak için görevlilere verdi. Ancak bu sırada gelen motosikletli bir kişi, elindeki pompalı tüfek ile Ceren Kultaş'a 2 el ateş etti. Ardından da kaçtı. Saldırının ardından Murat Y. ve Çağrı T. de otomobile binerek, akaryakıt istasyonundan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN MASKELİYMİŞ

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce Murat Y.'yi ardından da Çağrı T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde geniş çaplı inceleme yapan polis, 2 arkadaşın el swaplarını aldı.

Murat Y. ve Çağrı T.'nin, "Maskeli bir kişi motosikletle gelip, Ceren'e pompalı tüfekle ateş etti. Biz de korkup araçla kaçtık" dedikleri öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Murat Y.'nin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için olay yeri ile kaçış güzergahında bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Polis, ayrıca Ceren Kultaş'ın cep telefonuna el koydu. Kultaş'ın öldürülmeden önce cep telefonuyla yaptığı görüşmeler ile mesajlaşmalar mercek altına alındı.

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