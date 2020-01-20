Ceren'in ailesi mahkeme kararını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ceren'in ailesi mahkeme kararını değerlendirdi - Son Dakika

Ceren'in ailesi mahkeme kararını değerlendirdi

6 saat önce

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un cezası belli oldu.

Ceren'in ailesi mahkeme kararını değerlendirdi, System.String[]

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un cezası belli oldu. Katil Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aile, verilen ceza için, "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek" dedi.


Üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç, 2. kez hakim karşısına çıktı. 'Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Arduç, Van'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alındı.


Yakınların ve çok sayıda avukatın katıldığı duruşmada mahkeme Başkanı katil Özgür Arduç'a akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun alındığını ve son olarak ne söylemek istediğini sordu. Özgür Arduç, rapora itiraz ederek yeniden rapor istediğini söyledi. Mahkeme heyeti oy birliği ile Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin raporunu yeterli bularak bu talebi reddetti.


"Katile en ağır ceza verilmiştir"


Mahkeme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Yargılama bugün itibariyle sonuçlanmış oldu. Sonuç olarak mahkeme hükmü açıkladı. Verdiği hükümde, TCK'nın 82/1B maddesi uyarınca 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan dolayı sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Yine sanığın sabıkalı geçmişi, pişman olmaması ve geçmişi dikkate alınarak, cezasına indirim yapılmaması kararı verildi. Elbette verilen hiçbir ceza ailenin acısını ortan kaldırmayacaktır. Ama bundan şöyle teselli buluyoruz, en ağır ceza verilmiştir" dedi.


"Karardan memnunuz"


Anne Güfer Özdemir, karardan memnun olduklarını belirterek, "Bize bu süreçte destek olan tüm avukatlarımız sivil toplum kuruluşları ve halka teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular. Böyle de olması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.


"Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek"


Baba Yılmaz Özdemir de "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek. Ne diyeceğimi bilemiyorum, içimizde acımız devam edecek" şeklinde konuştu. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nakşibendi Şeyhi Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm
Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceren'in ailesi mahkeme kararını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]