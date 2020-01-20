Ceren'in ailesi mahkeme kararını değerlendirdi - Son Dakika

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aile, verilen ceza için, "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek" dedi.

Üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç, 2. kez hakim karşısına çıktı. 'Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Arduç, Van'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alındı.

Yakınların ve çok sayıda avukatın katıldığı duruşmada mahkeme Başkanı katil Özgür Arduç'a akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun alındığını ve son olarak ne söylemek istediğini sordu. Özgür Arduç, rapora itiraz ederek yeniden rapor istediğini söyledi. Mahkeme heyeti oy birliği ile Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin raporunu yeterli bularak bu talebi reddetti.

"KATİLE EN AĞIR CEZA VERİLMİŞTİR"

Mahkeme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Yargılama bugün itibariyle sonuçlanmış oldu. Sonuç olarak mahkeme hükmü açıkladı. Verdiği hükümde, TCK'nın 82/1B maddesi uyarınca 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan dolayı sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Yine sanığın sabıkalı geçmişi, pişman olmaması ve geçmişi dikkate alınarak, cezasına indirim yapılmaması kararı verildi. Elbette verilen hiçbir ceza ailenin acısını ortan kaldırmayacaktır. Ama bundan şöyle teselli buluyoruz, en ağır ceza verilmiştir" dedi.

"KARARDAN MEMNUNUZ"

Anne Güfer Özdemir, karardan memnun olduklarını belirterek, "Bize bu süreçte destek olan tüm avukatlarımız sivil toplum kuruluşları ve halka teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular. Böyle de olması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIMIZ DİNMEYECEK"

Baba Yılmaz Özdemir de "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek. Ne diyeceğimi bilemiyorum, içimizde acımız devam edecek" şeklinde konuştu.

(Selim Kuşcu - Metin Akyürek/İHA)