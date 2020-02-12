Ceren'in ailesinden sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Ceren'in ailesinden sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusu

6 saat önce

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir'in ailesi, avukatı vasıtasıyla olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ceren'in ailesinden sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusu, System.String[]

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir'in ailesi, avukatı vasıtasıyla olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.


Ordu'da evine gireceği esnada cezaevi firarisi hükümlü Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ailesi, olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz tarafından yapılan suç duyurusunda katil Özgür Arduç'un geçmiş suçları ve sabıkaları olmasına rağmen iyi hal göze alınarak açık cezaevine alındığı, firar ve yakalanma sürecindeki ihmaller olduğu gerekçesi ile sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.


Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz tarafından Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, katilin adli sicilinin kabarık olduğu halde kapalıdan açık cezaevine geçme süreci, sanığın kişisel bozukluğu, cezaevinden firar sürecinden başlayıp, yakalanma sürecine kadar ihmaller olduğu değerlendirilerek, suç duyurusunda bulunuldu. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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