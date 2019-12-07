Son Dakika Haberleri: Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2)
Son Dakika Güncel Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2) - Son Dakika

Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2)

6 saat önce

CEREN İÇİN YÜRÜDÜLEREvinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu ve Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2), System.String[]

CEREN İÇİN YÜRÜDÜLER

Evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu ve Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüşe katılan çok sayıda kişi Ceren Özdemir'in saldırıya uğradığı evinin önüne karanfiller bıraktı. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda ise yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar,  kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

'ARTIK SUSMUYORUZ'

Yürüyüşe katılan Ceren Özdemir'in arkadaşı Eftelya Hazar, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Artık susmuyoruz, bu düzene son demeliyiz. Bu canları alan katillerin cezalarını almalarını ve bir daha böyle bir olay kimsenin başına gelmemesi için yasal bir düzen yapılmasını istiyoruz" dedi.

'CERENLERİMİZ ÖLMESİN'

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise kadına yönelik şiddetin, insanlığa şiddet olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Ceren kardeşimizin yerine başka bir erkek evladımız da olabilirdi. Bu yürüyüşün insanlık açısından bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Fatsa ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde sağlanmış bu birlikteliği haklı gururunu yaşıyoruz. Cerenlerimiz ölmesin ve her zaman yaşasın" diye konuştu. Fatsa ilçesindeki yürüyüş, Plevne Meydanı'nda sona erdi.

Ahmet BAYRAK/FATSA(Ordu), -


Ceren Özdemir, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:36 Kaynak: DHA
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