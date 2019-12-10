Ceren'in en acı günü! Zalim İstanbul 22. Bölümde neler oldu

Ceren, mutlu geçeceğini düşündüğü balayının sonunun felaketle bitecek bir duruma evrilmesini beklemiyordur. Şeniz'in gizlice değiştirdiği vitamin haplarını alarak acı kaderini çizmeye başlar. Balayından dönüş zamanı geldiği sırada yavaş yavaş ilaç etkisini göstermeye başlar. Bu durumu diğerlerinden saklasa da son gün kötü hali herkesin dikkatini çeker. Özellikle ablası Cemre bir şeylerin ters gittiğinin farkındadır. Köşke döndüklerinde Ceren kendisini odasına kilitler. Kanaması vardır. Odaya giren babaanne Neriman, yerde kanlar içindeki torununu görünce olayın büyüklüğünü anlar. Zorla içeri girenler psikolojisi bozulmuş ve kanaması olan Ceren'i gördüklerinde şok olurlar. Hemen hastaneye kaldırılan Ceren'den acı haber gelir. Bebeği karnında ölmüştür. Bu olay tüm köşk halkını -Şeniz hariç- büyük hüzne boğar...



