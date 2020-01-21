Ceren'in hayalleri kaleme aldığı notlarda kaldı - Son Dakika

ORDU'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı notlar ortaya çıktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan genç kızın, piyona öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olma hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı. Katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmasının ardından, Özdemir'in yakınları ve arkadaşları, hayalleri yarım kalan Ceren'in kabrini ziyaret edip, buket bıraktı.

Olay, 3 Aralık 2019'da Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Güfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipler, kentteki mobese ve işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir'in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken peşinden 1 kişinin takip ettiği belirlendi. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

AĞIRLŞATIRILMIŞ MÜEBBETE ÇAPTIRILDI

Cinayet zanlısı Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen karar duruşmasında Özgür Arduç, mahkeme heyetince, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MEZARA BUKET BIRAKTILAR

Genç kızın yakınları ve bazı arkadaşları da, jet hızıyla tamamlanan duruşmadan çıkan kararın ardından, Ceren'in Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Brandayla çevrelenen mezarı ziyaret edenlerin, genç kızın kabrine bıraktıkları bir buket papatya ise dikkat çekti.

HAYALLERİNİ VE PLANLARINI NOT ALMIŞ

Öte yandan ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan balerin Ceren Özdemir'in kendisine ait bir defteri bulunduğu, bu deftere yıllık planlarını, hedeflerini ve hayallerini yazdığı da ortaya çıktı. Defterdeki yazılı sayfaların fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ceren Özdemir'in defterindeki hedefler kısmına; piyanoyu ve İngilizceyi çok iyi öğretmek istediğini ERASMUS ile yurt dışına çıkmak istediğini, yüksek lisans yapmak ve oyuncu olmak istediğini belirtip tek başına yaşamayı öğrenmek istediğini yazdı. Ceren Özdemir, yıllık planlar kısmına ise 'Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yazın çalış, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, kitap okumayı alışkanlık haline getir, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol' gibi 14 maddeyi de kaleme aldı.

Ceren'in notlarının yazı olduğu defter sayfalarının fotoğraflarını pek çok takipçi de sosyal medya hesaplarından paylaştı.