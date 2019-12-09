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Ceren'in katil zanlısı intihar girişiminde bulundu

6 saat önce

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

Ceren'in katil zanlısı intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklandıktan sonra Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda getirilmişti. Perşembe günü Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından fark edilen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisini ardından Özgür Arduç, tekrar cezaevine götürüldü.

(İHA)

Ceren Özdemir, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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