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Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşının da firar ettiği iddiası (3)

7 saat önce

GİRESUN'DAN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDIGiresun'un Espiye ilçesindeki yarı açık cezaevinden götürüldüğü hastaneden firar eden cinayet hükümlüsü Ö.B. (50), Ordu'da yakalandı.

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşının da firar ettiği iddiası (3), System.String[]

GİRESUN'DAN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Giresun'un Espiye ilçesindeki yarı açık cezaevinden götürüldüğü hastaneden firar eden cinayet hükümlüsü Ö.B. (50), Ordu'da yakalandı. İddiaya göre, Ö.B., hasta olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istedi. Dün Giresun Üniversitesi İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hükümlü, firar etti. Ö.B., polis ekiplerince Ordu'da yakanarak gözaltına alındı. Ö.B.'nin Giresun'daki yarı açık cezaevine gönderileceği öğrenildi.


Giresun, Espiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:26 Kaynak: DHA
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