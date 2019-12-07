Son Dakika Haberleri: Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metre mesafedeki otelde kalmış (2)
Son Dakika Güncel Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metre mesafedeki otelde kalmış (2) - Son Dakika

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metre mesafedeki otelde kalmış (2)

6 saat önce

KATİLİN BABASI DA KATİL ÇIKTIOrdu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç'un da, yıllar önce cinayet işlediği ortaya çıktı.

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metre mesafedeki otelde kalmış (2), System.String[]

KATİLİN BABASI DA KATİL ÇIKTI

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç'un da, yıllar önce cinayet işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç'un iddiaya göre, 1989 yılında Amasya'da kayınvalidesi ile bir kişiyi öldürdü. Cezaevinde yatan Hüseyin Arduç'un dışarı çıktıktan sonra ise ismi öğrenilmeyen akrabasınca öldürüldüğü öğrenildi. Babasının ölümünün ardından o yıllarda 5 yaşında olan Özgür Arduç ise, akrabaları tarafından yetimhaneye verildi.

2002 yılında Ordu'ya gelerek Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan Özgür Arduç'un hırsızlık yaptığı, 2005 yılının 6 Ağustos günü de, yolda yürüyen ortaokul öğrencisi Dinçer A.'yı bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cezaevinden firar edip, Ordu'da hırsızlık yaparak karnını doyuran Özgür Arduç'un, Ceren Özdemir olayında da kullandığı bıçak, üzerindeki mont ve diğer kıyafetleri de hırsızlıkla elde ettiği belirlendi. Savcılık, Özgür Arduç'un geçmişe yönelik işlediği hırsızlık ve diğer olayların araştırılması için de çok yönlü soruşturma başlattı.


Hüseyin Arduç, Ceren Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş
Suriye rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:33:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metre mesafedeki otelde kalmış (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]