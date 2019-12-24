Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3) - Son Dakika

Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3)

6 saat önce

AKIL SAĞLIĞI TAMOrdu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi.

Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3), System.String[]

AKIL SAĞLIĞI TAM

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi. Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu verdi. 20 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılacak olan Arduç, yeniden Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
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