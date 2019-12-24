Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3) - Son Dakika

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Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3)
6 saat önce
AKIL SAĞLIĞI TAMOrdu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
AKIL SAĞLIĞI TAM
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi. Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu verdi. 20 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılacak olan Arduç, yeniden Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.
Son Dakika Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu