Ceren'in katili "Akıl Sağlığı" tespiti için Elazığ'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ceren'in katili 'Akıl Sağlığı' tespiti için Elazığ'a getirildi - Son Dakika

Ceren'in katili "Akıl Sağlığı" tespiti için Elazığ'a getirildi

6 saat önce

Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Van'dan Elazığ'a getirildi.

Ceren'in katili

Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Van'dan Elazığ'a getirildi.


3 Aralık'ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ'a nakledildi.


Elazığ'a getirilen cinayet zanlısı Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin talep ettiği akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Bir süre hastanede gözetim altında kalacağı öğrenilen Arduç'un, 20 Ocak 2020'de tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor. - ELAZIĞ

Ceren Özdemir, Elazığ, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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