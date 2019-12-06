Son Dakika Haberleri: Ceren'in katili araçta tepki gösterdi, Van'a naklediliyor
Son Dakika 3. Sayfa Ceren'in katili araçta tepki gösterdi, Van'a naklediliyor - Son Dakika

Ceren'in katili araçta tepki gösterdi, Van'a naklediliyor

6 saat önce

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevini kabul etmeyince araç Van'a yönlendirildi.

Ceren'in katili araçta tepki gösterdi, Van'a naklediliyor, System.String[]

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevini kabul etmeyince araç Van'a yönlendirildi.


Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak'a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç'un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van'a yönlendirildi. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı
Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:53:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceren'in katili araçta tepki gösterdi, Van'a naklediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]