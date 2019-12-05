Son Dakika Haberleri: Ceren'in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden para istemiş
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Ceren'in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden para istemiş

6 saat önce

Ordu'da evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un(35) olaydan bir gün Ordu Ticaret Borsasının kapısının önünde keşif yaptığı ve içeri girip güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı.

Ordu'da evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un(35) olaydan bir gün Ordu Ticaret Borsasının kapısının önünde keşif yaptığı ve içeri girip güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un olaydan bir gün önce öğle saatlerinde Ordu Ticaret Borsasının önünden geçtiği, daha sonra geri dönüp içeri baktığı, sonra tekrar dönüp içeri girdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Borsa binasından içeri girdikten sonra güvenlik görevlisiyle bir süre konuştuğu gözlenen zanlının para istediği ancak alamadığı için geri döndüğü öğrenildi. Olaya tanık olanlar, "Güvenlikçi ucuz kurtulmuş. Demek ki katilin yanında o gün bıçak yoktu" yorumunu yaptı.

Özgür Arduç, emniyetteki ifadesinde, "O gün birini öldürmek istedim. Ceren Özdemir'i çantasında para olduğunu düşünerek takip ettim. Evine kadar takip edip öldürdüm" demişti.

(İHA)

Ceren'in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden para istemiş

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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