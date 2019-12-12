Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak - Son Dakika

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

6 saat önce

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkındaki iddianamenin yılbaşına kadar tamamlanarak, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın açılacağı öğrenildi.

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak, System.String[]

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkındaki iddianamenin yılbaşına kadar tamamlanarak, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın açılacağı öğrenildi. Katil zanlısı, mahkeme salonuna Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak ve güvenlik gerekçesiyle, getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılacak.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık Salı akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Polis, güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden kimliğini belirlediği cezaevi firarisi Özgür Arduç'u ertesi gün, yakaladı. Emniyete götürülürken 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Arduç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA'nın edindiği bilgilere göre, Ordu Cumhuryet Savcılığı, katil zanlısının, polis, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelerin, olay yerinde yaptırılan 'yer göstermedeki' anlatımlarıyla örtüşmesi ve görgü tanıklarının ifadeleriyle uyumlu olması nedeniyle iddianameyi yılbaşına kadar hazırlayarak, davayı açacak. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporların gelmesiyle tamamlanacak olan iddianame, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesiyle de dava açılmış olacak.

Yargılama aşamasında, yakalandığı anda vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Arduç, güvenlik gerekçesi ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşma salonuna getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılacak.

BARO BAŞKANI CEREN'İN AİLESİ'NİN AVUKATI

Öte yandan Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın, kişisel olarak Ceren'in ailesinin vekaletini aldığı, Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin de dosyaya katılma talebinde bulunacağı öğrenildi.

Yasal zorunluluk nedeniyle Arduç'a yakalanmasından sonrasındaki süreçte olduğu gibi, CMK avukatı görevlendirileceği bildirildi. Davanın açıldığı tarihte nöbet sırası kendisinde olan CMK avukatı, yargılamada savunma görevi alacak.


Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
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