Ceren'in katili Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve tutuklandıktan sonra Van'a gönderilen Özgür Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.



Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmanın ardından Özgür Arduç için ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verildi. Dünkü mahkeme kararının ardından Özgür Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ'a götürüldü. - VAN