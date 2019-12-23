Ceren'in katili hakim karşısında - Son Dakika
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Ceren'in katili hakim karşısında

7 saat önce

Ordu'da, 3 Aralık tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç, 20 gün sonra SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı.

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Ordu'da, 3 Aralık tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç, 20 gün sonra SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı.


20 yaşındaki Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala evinin önünde, çaldığı bıçakla öldürdükten yakalanıp tutuklanan ve hızlı bir şekilde iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan Arduç'un ilk duruşması Ordu Adliyesinde saat 10.48'de başladı.


İfadeleri kan dondurmuştu


Katil Özgür Arduç'un, 13 sayfalık iddianamesinde de yer alan ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin detaylarında bazı sözleri okuyanların kanını dondurmuştu. Katil Arduç'un özetle, "Ordu Asayiş Şube Müdürlüğünde vermiş olduğum savunmama dair ifade tutanağındaki beyanlarım doğrudur. Ben, Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren'i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm" şeklindeki ifadesi kan dondurmuştu.


Adliyede alınan ilk ifadesinde 'pişman değilim' demişti


Tüm Türkiye'de infiale yol açan, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilen ve cinayetin ardından Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan, Ordu Adliyesinde alınan ilk ifadesinde pişman olmadığını söyleyen katil zanlısı Özgür Arduç'un, farklı kişileri öldürmek için av aradığı, başkalarının da canını yakmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu, olaya üzülmediği ve kedilerin başını taşla ezerek öldürdüğü de ortaya çıkmıştı.


Türkiye'nin farklı illerinden Ordu'ya gelen kadın platformu üyeleri, mahkeme öncesi adliye önünde toplanıp çeşitli sloganlar atarak, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.


Duruşmaya, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, baba Yılmaz, ablası Gizem, akrabaları ve çok sayıda avukat katıldı. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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