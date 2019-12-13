Son Dakika › Güncel › CEREN'İN KATİLİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI, CEZA İNDİRİMİ İSTENMEDİ (1) - Son Dakika
CEREN'İN KATİLİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI, CEZA İNDİRİMİ İSTENMEDİ (1)
6 saat önce
Ordu'da, evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' ve 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs'...
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
Ordu'da, evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' ve 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.
Arşiv grüntüler geçildi
Nedim KOVAN/ORDU, -
Son Dakika Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti