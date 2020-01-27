Ceren'in katili için eksik inceleme gerekçesiyle istinaf başvurusu - Son Dakika
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Ceren'in katili için eksik inceleme gerekçesiyle istinaf başvurusu

6 saat önce

ORDU'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle istinaf başvurusu yapıldı.

Ceren'in katili için eksik inceleme gerekçesiyle istinaf başvurusu, System.String[]

ORDU'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle istinaf başvurusu yapıldı. Arduç'un avukatı tarafından yapılan başvuruda öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanması istendi.

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen katil Özgür Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, "Raporda 'Aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum" diyerek akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, Arduç'un talebini reddetti. Adli Tıp Kurumu incelemesine gerek olmadığı kanaatiyle karar açıklandı.

BERAAT YA DA LEHE OLAN HÜKÜMLER

Özgür Arduç'un avukatı kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurdu. Arduç'un avukatı tarafından 23 Ocak tarihinde yapılan istinaf başvurusunda akıl sağlığı ile ilgili yeniden inceleme yapılması talebinde bulunulmadı. İstinaf dilekçesinde şöyle denildi:

"Dosya kapsamı ve resen incelenecek nedenlerle, müvekkil sanık hakkında verilen karara ilişkin istinaf başvurusunda bulunduğumuzu beyan ederiz. İstinaf başvurumuzun kabulüne, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederiz.  Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılmasını talep ederiz. İstinaf incelemesi sonucunda yeniden hüküm verilerek müvekkilin beraatine, sayın mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz."

İstinaf Mahkemesi, Arduç'un talebini kabul ederse, yargılama dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için yeniden Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Ancak mahkeme taleple ilgili ret kararı verirse Yargıtay'a temyiz başvurusu yapma hakkı da bulunuyor.

OY BİRİLĞİYLE AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU

Özgür Arduç ile ilgili karar, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'nin de aralarında olduğu 3 doktorun oy birliğiyle verildi. Raporda, Arduç'un 3 Aralık tarihinde Ceren Özdemir'i, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı, TCK'nın 'Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez' hükmünü düzenleyen 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifade edemeyeceği bildirildi. Arduç'a verilen raporda akıl sağlığıyla ilgili şu değerlendirme yapıldı; "Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi."

ORDU BAROSU KATILMA TALEBİ İÇİN İSTİNAFA GİTTİ

Öte yandan Ordu Barosu da istinaf başvurusu yaptı. Davaya katılma talebi reddedilen Ordu Barosu, Ceren Özdemir cinayeti davasında katılmalarına karar verilmesini istedi.


Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
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