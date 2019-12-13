Ceren'in katili 'iyi hal'den yararlanamayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren'in katili 'iyi hal'den yararlanamayacak - Son Dakika

Ceren'in katili 'iyi hal'den yararlanamayacak

6 saat önce

Ordu'da, geçen hafta üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un (35), 'iyi hal' olarak bilinen ceza indiriminden faydalanmaması talep edildi.

Ceren'in katili 'iyi hal'den yararlanamayacak, System.String[]

Ordu'da, geçen hafta üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un (35), 'iyi hal' olarak bilinen ceza indiriminden faydalanmaması talep edildi.

Altınordu ilçesinde 3 Aralık tarihinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne sebep olan katil zanlısı Özgür Arduç, kendisini yakalamak isteyen iki polis memurunu da yaralamıştı. Cinayet zanlısı Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı. İddianamelerde ayrıca, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi.

'İYİ HA UYGULANMASIN' TALEBİ

Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz, yaptığı açıklamada katil zanlısı hakkında, savcılığın kamuoyunda 'iyi hal' olarak bilinen indirimin uygulanmaması talebinde bulunduğunu ifade ederek, "İki tane ayrı dava var. Birinci dava, Ceren Özdemir'e karşı işlenen cinayet suçu nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 82/B Maddesi'nde belirtilen 'Canavarsa hisle öldürme' eylemine uyan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılması için kamu davası açıldı. Savcılık makamı iddianamesinde, kamuoyunda 'iyi hal' olarak bilinen indirimin uygulanmamasını da ayrıca talep etti" dedi.

POLİS MEMURLARINI KASTEN ÖLDÜRMEKTEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

"İkinci dava da yakalama işlemi sırasında polis memurlarına karşı gerçekleştirilen eylem nedeniyle 'adam öldürmeye teşebbüs' (iki kez) suçundan dolayı iki ayrı suçtan cezalandırılması için kamu davası açıldı" diyen Baro Başkanı Poyraz, "Bu davada da ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Ama suç teşebbüs aşamasında olduğu için 13-20 yıla kadar hapis uygulanması bekleniyor. Savcılık makamı iddianamesinde yine kamuoyunda 'iyi hal' olarak bilinen indirim maddesinin uygulanmamasını talep ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar!
Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

Son Dakika Haberleri
22:44 AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas oldu - Son Dakika
22:42 İstanbul Valiliği Yeni Yıl Yortusunu kutladı - Son Dakika
22:41 Yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi - Son Dakika
22:40 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
22:36 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
21:08 Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:49:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceren'in katili 'iyi hal'den yararlanamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]