Ceren'in katili 'iyi hal'den yararlanamayacak - Son Dakika

Ordu'da, geçen hafta üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un (35), 'iyi hal' olarak bilinen ceza indiriminden faydalanmaması talep edildi.

Altınordu ilçesinde 3 Aralık tarihinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne sebep olan katil zanlısı Özgür Arduç, kendisini yakalamak isteyen iki polis memurunu da yaralamıştı. Cinayet zanlısı Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı. İddianamelerde ayrıca, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi.

'İYİ HA UYGULANMASIN' TALEBİ

Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz, yaptığı açıklamada katil zanlısı hakkında, savcılığın kamuoyunda 'iyi hal' olarak bilinen indirimin uygulanmaması talebinde bulunduğunu ifade ederek, "İki tane ayrı dava var. Birinci dava, Ceren Özdemir'e karşı işlenen cinayet suçu nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 82/B Maddesi'nde belirtilen 'Canavarsa hisle öldürme' eylemine uyan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılması için kamu davası açıldı. Savcılık makamı iddianamesinde, kamuoyunda 'iyi hal' olarak bilinen indirimin uygulanmamasını da ayrıca talep etti" dedi.

POLİS MEMURLARINI KASTEN ÖLDÜRMEKTEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

"İkinci dava da yakalama işlemi sırasında polis memurlarına karşı gerçekleştirilen eylem nedeniyle 'adam öldürmeye teşebbüs' (iki kez) suçundan dolayı iki ayrı suçtan cezalandırılması için kamu davası açıldı" diyen Baro Başkanı Poyraz, "Bu davada da ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Ama suç teşebbüs aşamasında olduğu için 13-20 yıla kadar hapis uygulanması bekleniyor. Savcılık makamı iddianamesinde yine kamuoyunda 'iyi hal' olarak bilinen indirim maddesinin uygulanmamasını talep ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Selim Kuşcu/İHA)