Ceren'in katili Özgür Arduç: "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini de öldürecektim" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ceren'in katili Özgür Arduç: 'Bıçağın kabı olmasaydı ikisini de öldürecektim' - Son Dakika

Ceren'in katili Özgür Arduç: "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini de öldürecektim"

6 saat önce

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, polis memurlarını kasten öldürmeye teşebbüsten yeniden hakim karşısına çıktı.

Ceren'in katili Özgür Arduç:

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, polis memurlarını kasten öldürmeye teşebbüsten yeniden hakim karşısına çıktı. Katil Özgür Arduç, bıçağın kılıf içerisinde olmasaydı iki polis memurunu da öldürebileceğini ileri sürdü.


Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Özgür Arduç, o esnada 2 görevli polis memurun da yaralamıştı. Hakkında, iki ayrı iddianame hazırlanan ve 23 Aralık tarihinde ilk kez çıktığı hakim karşısında akıl sağlığının araştırılmasını talep eden Özgür Arduç, 20 Ocak tarihinde ikinci kez çıktığı hakim karşısında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.


Van'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hapis yatan katil Özgür Arduç, yakalandığı esnada polis memurlarını bıçakla yaralayan ve hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan her iki polis memuruna karşı işlediği eylem nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilen Özgür Arduç, 3. kez hakim karşısına çıktı.


"Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm"


Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada katil Özgür Arduç'un ifadesi alındı. Katil Arduç ifadelerine, "Bir şey dememe gerek yok, doğrudur. Arada 1 gün var. Baktım ki iki kişiler arabada ben de dedim belki bıçağı boğazına falan saplarsam kaçma şansım olur. Saldırıyorlar diye üzerimi aramadan attılar. Işıklarda durduk. Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Öldürmek istedim. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra şoföre sokacaktım" dedi.


"3-4 dakika katille mücadele ettik"


Polis memuru Zeki Çelik de ifadesinde Özgür Arduç'un fotoğrafının kendilerinde mevcut olduğunu ve ihbar üzerine bölgede arama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Haber merkezinden haber gelince bölgeye gittik. Saldırı olduğu için hemen arabaya bindirdik. Arkadaşım şoför koltuğuna oturdu. Ben de şahsın yanına oturdum. Adını sordum. İsminin Hasan Kılıç olduğunu öne sürdü, kimlik istedim. Elini cebine soktu, o sırada ben kelepçe hazırlığı yapıyordum. Elini montun cebinde bıçağı tutuyordu. Bıçağı çıkarmaması için hamle yaptım. Yan döndüğüm de bıçağı sol kolumdan soktu göğsüme geldi, ikincisi de sol omzumun üstüne. Üçüncüsü sağ göğsüme sapladı. Daha sonra öndeki arkadaşım arkaya dönerek engel olmaya çalıştı. Ben yaralandığım için etki yapamıyordum. 3-4 dakika mücadele ettik" ifadelerini kullandı.


Haydar Değerli isimli polis memuru da katile aynadan baktığında bıçağı sapladığını gördüğünü, mücadele ettiklerini ve şikayetçi olduğunu aktardı.


Katil Özgür Arduç ayrıca akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması için sağlık raporu alınmasını talep etti. Polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istendi.


Öte yandan mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ORDU

Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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