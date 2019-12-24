Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi - Son Dakika

Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi

6 saat önce

Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Van'a gönderildi.

Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi, System.String[]

Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Van'a gönderildi.

3 Aralık'ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ'a nakledildi.

Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürülen zanlı Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için heyete sokuldu. Bir süre hastanede kalan zanlı, daha sonra güvenlik tedbirleri arasında tekrar hastaneden araçla çıkartılarak Van'a gönderildi.

(İHA)

Ceren Özdemir, Ordu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü
20 atın katledilmesi olayı ABD'yi sarstı! Polis her yerde sorumlu ya da sorumluları arıyor Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:55 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
21:55 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika
21:50 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
21:50 Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika
21:45 İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]