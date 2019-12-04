Son Dakika Haberleri: Ceren'in katilini ablası görmüş (2)
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Ceren'in katilini ablası görmüş (2)

6 saat önce

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADAOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan...

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CEREN'İN SON ANLARI KAMERADA

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.

Nedim KOVAN/ORDU,


Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:42 Kaynak: DHA
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